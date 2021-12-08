Не відкидаємо застосування ядерної зброї першими, – сенатор США про відповідь на агресію Росії

Роджер Вікер, фото - The Independent

Сенатор Республіканської партії Роджер Вікер, який входить до складу комітету Сенату збройних сил, припустив, що США можуть вступити в наземну війну з Росією в рамках захисту України, оскільки російські війська концентруються біля кордонів країни. Він також не виключив, що США можуть застосувати ядерну зброю першими.

Про це в середу, 8 грудня, пише видання The Independent.

Вікер сказав, що політика Штатів полягає в тому, щоб розглядати усі можливі варіанти, коли виникає потенціал військового конфлікту, включаючи використання ядерної зброї.

“Що ж, військові дії можуть означати, що ми стоятимемо разом з нашими кораблями в Чорному морі, і ми обрушимо руйнування на військовий потенціал Росії. Це може означати, що ми беремо участь, і я не виключаю цього, я не виключаю присутність американських військ на землі. Чи знаєте ви, що ми не виключаємо застосування ядерної зброї першим”, – сказав сенатор.

Представник офісу сенатора у коментарі виданню підтвердив, що Вікер вважає, що президент США Джо Байден не повинен унеможливлювати військових дій для захисту України. При цьому він попередив, що висловлювання про ядерну зброю стосуються політики США в цілому, а не конкретно в контексті України.

Вікер – один з топових чиновників з військових питань Сенату, і це його висловлювання – не перше, що може розв’язати війну з Росією. У 2016 році під час слухання з колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Джозефом Данфордом Вікер спитав, чому США не можуть в односторонньому порядку встановити безпольотну зону на всьому повітряному просторі Сирії.

Тоді йому прямо відповіли, що таке рішення США призведе до війни з Росією, яка має військові бази в цьому регіоні, нагадує “Обозреватель”.

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