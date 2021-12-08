В Індії розбився гелікоптер із начальником Генштабу, є загиблі. ВІДЕО

Фото: ANI

На півдні Індії розбився гелікоптер Військово-повітряних сил, на борту якого перебував начальник Генштабу Збройних сил країни Біпін Рават разом із членами його родини.

Про це інформує India Today в середу, 8 грудня.

Катастрофа сталася у місті Кунур, що у південному штаті Таміл-Наду.

Уже відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, яких госпіталізували з важкими травмами до місцевої лікарні. Пошук решти людей триває.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. (Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J — ANI (@ANI) December 8, 2021

Загалом на борту гвинтокрила перебували 14 осіб.

У ВПС Індії підтвердили трагедію й заявили про початок розслідування причини її виникнення.

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