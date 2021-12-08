В Індії розбився гелікоптер із начальником Генштабу, є загиблі. ВІДЕО

На півдні Індії розбився гелікоптер Військово-повітряних сил, на борту якого перебував начальник Генштабу Збройних сил країни Біпін Рават разом із членами його родини.
Про це інформує India Today в середу, 8 грудня.
Катастрофа сталася у місті Кунур, що у південному штаті Таміл-Наду.
Уже відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, яких госпіталізували з важкими травмами до місцевої лікарні. Пошук решти людей триває.
#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.
(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J
— ANI (@ANI) December 8, 2021
Загалом на борту гвинтокрила перебували 14 осіб.
У ВПС Індії підтвердили трагедію й заявили про початок розслідування причини її виникнення.
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