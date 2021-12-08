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У Євросоюзі затвердили санкції проти ПВК “Вагнера”, – ЗМІ

08/12/2021 15:38

Посли країн Євросоюзу затвердили санкції проти членів російської приватної військової компанії “Вагнера”. Також обмеження поширюються і на трьох громадян Росії, які співпрацювали з найманцями.

Про це в середу, 8 грудня, повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк в у твіттері.

“Посли ЄС сьогодні вирішили дати “зелене світло” санкціям проти групи “Вагнера”. ЄС також додасть трьох осіб, пов’язаних із групою, у свій режим санкцій з прав людини, одну людину до списку по Лівії, трьох до свого списку по Україні та двох фізичних осіб і трьох юридичних осіб у свій список по Сирії. Усі вони з Росії”, – написав Йозвяк.

Раніше він повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією “Вагнера”, звинувативши Росію.

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