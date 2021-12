У Євросоюзі затвердили санкції проти ПВК “Вагнера”, – ЗМІ

Посли країн Євросоюзу затвердили санкції проти членів російської приватної військової компанії “Вагнера”. Також обмеження поширюються і на трьох громадян Росії, які співпрацювали з найманцями.

Про це в середу, 8 грудня, повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк в у твіттері.

“Посли ЄС сьогодні вирішили дати “зелене світло” санкціям проти групи “Вагнера”. ЄС також додасть трьох осіб, пов’язаних із групою, у свій режим санкцій з прав людини, одну людину до списку по Лівії, трьох до свого списку по Україні та двох фізичних осіб і трьох юридичних осіб у свій список по Сирії. Усі вони з Росії”, – написав Йозвяк.

Eu ams have today decided to green light sanctions against the Wagner group. It will also add 3 ppl associated with the group on its human rights sanction regime, 1 person on its #Libya listings, 3 on its #Ukraine list and 2 ppl & 3 entities on its #Syria list. All from #Russia

