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У Вашингтоні керівниця і ведуча “Схем” Наталія Седлецька отримала нагороду “Свобода ЗМІ”

08/12/2021 11:14

 У Вашингтоні керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань “Схеми: корупція в деталях” Наталія Седлецька отримала нагороду “Свобода ЗМІ”, засновану американською некомерційною організацією Transatlantic Leadership Network.

Як передає “Радіо Свобода”, церемонія нагородження відбулась у вівторок, 7 грудня, у Національному пресклубі.

Цю нагороду вона отримала “за розслідувальну журналістику та сміливу позицію проти корупції у владі, правоохоронній та судовій системі в Україні”.

Окрім Наталки Седлецької з “Радіо Свобода”, нагороду також присудили журналістлві та редактору Washington Post Джексону Ділю, керівнику ліванського телеканалу MTV Мішелю Ґабріелю Ель Мурру, катарській мережі Al Jazeera Media Network та її журналістці Файруз Зіані, видавцеві боснійської газети Oslobodjenje Муйо Селімовичу.

“Ця нагорода – досягнення, яке було би неможливим без щоденного внеску кожного з учасників команди “Схеми”, розслідувального проєкту “Радіо Свобода”. Сподіваюсь, що ця відзнака також надихне молодих людей, майбутніх журналістів в Україні приєднуватися та робити свій внесок у незалежну журналістику для досягнення кращої якості життя та добробуту українців. Дякую присутнім за підтримку моєї країни – ця ініціатива є черговим свідченням міцної дружби та партнерства між США та Україною”, – сказала Седлецька у своїй промові під час нагородження.

“Також хочу скористатися нагодою та нагадати про свого колегу Владислава Єсипенка, фрілансера “Радіо Свобода”, а теж про десяток інших журналістів, які зараз перебувають у в’язниці в окупованому Росією Криму. Журналістика не є злочином”, – додала вона.

У церемонії нагородження та гала-вечері взяли участь члени Конгресу США, американського уряду, посли іноземних держав, американські журналісти та науковці.

Із промовами виступила віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс, а також президентка Національного пресклубу США Ліза Метьюз.

Журналістка Bloomberg Емілі Вілкінс модерувала інавгураційну панельну дискусію за участі номінантів.

“Ми хочемо відзначити сміливість і дати голос тим, хто намагається захищати верховенство права, відстоює права журналістів, а також протистоїть фейковим новинам”, – сказав голова Transatlantic Leadership Network доктор Майкл Гелтцел.

Довідково

Transatlantic Leadership Network – некомерційна позапартійна організація, заснована у Вашингтоні, яка об’єднує міжнародну мережу практиків, політичних аналітиків, лідерів приватного сектору, журналістів та науковців.

“Схеми: корупція в деталях” – програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Спільний проєкт “Радіо Свобода” та телеканалу UA: Перший, заснований у 2014 році. Авторка та головна редакторка – Наталка Седлецька.

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