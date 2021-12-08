Резніков переговорив із міністром оборони Литви: про що був діалог

Фото пресслужби МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром національної оборони Литовської Республіки Арвідасом Анушаускасом.

Переговори тривали у середу, 8 грудня.

“Литва завжди була нашим надійним партнером, який надає всеохоплююче сприяння Україні, насамперед у політичній, оборонній та дипломатичній сферах. Важливим був внесок Литви й у прийняття епохального рішення Радою ЄС щодо надання Україні 31 млн євро безпосередньо на практичні потреби Збройних Сил України. У цьому контексті я хочу подякувати Литві та особисто пану Анушаускасу за передачу сьогодні у якості допомоги партії бронежилетів для українського війська. Ця ініціатива вкотре демонструє стійку та послідовну підтримку наших друзів у відсічі збройної агресії Росії”, — цитує Резнікова його пресслужба.

Очільник українського оборонного відомства підкреслив, що сьогоднішня зустріч відображає стратегічний характер відносин України з Литвою, плідне оборонне співробітництво та взаємну налаштованість на забезпечення миру і безпеки у регіоні.

Міністри обговорили також безпекову ситуацію в регіоні, враховуючи триваючу кризу з мігрантами на литовсько-білоруському кордоні та можливі ризики перенесення хвилі мігрантів на кордон з Україною.

Окрему увагу було приділено ситуації з активізацією російсько-білоруського військового співробітництва та зосередження російських військ поблизу кордонів з Україною.

“Із моїм литовським колегою ми обговорили співпрацю у сфері кібербезпеки. Торкнулись таких важливих питань, як співпраця в рамках Люблінського трикутника та обговорили можливість проведення тристоронньої зустрічі наступного року спільно з нашим польським колегою. Звісно, не оминули й інші пріоритетні питання: і спільну участь у військових навчаннях, і досвід впровадження стандартів НАТО в діяльність Збройних сил України тощо”, — підсумував Міністр оборони України.

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