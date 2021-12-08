Литва доставила в Україну військову допомогу: що ми отримаємо

З Литви військово-транспортним літаком Alenia C-27J доставили військову допомогу для України.
Про це інформує литовське оборонне відомство в середу, 8 грудня.
Передавав її особисто міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, що сьогодні також прибув до Києва. Це перша частина заявленої військової підтримки згідно з ухваленою в жовтні постановою уряду Литовської Республіки.
Всього Литвою буде передано Збройним силам України 490 бронежилетів на суму понад 617 тисяч євро і стільки ж балістичних поясів на понад 59 тисяч євро.
“Матеріальна підтримка є частиною послідовної та всебічної підтримки Литви Україні, зміцнення обороноздатності та забезпечення її суверенітету”, – наголосили у міністерстві оборони Литви.
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