МАУ представила нову програму далекомагістральних чартерів: куди можна полетіти

Фото: МАУ

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” спільно з туристичним оператором “Компас” запускає далекомагістральну чартерну програму.

З 27 грудня заплановано початок польотів на екзотичні курорти Домінікани (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) та Мальдів (Мале).

“Зважаючи на те, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777−200ER планується у другому кварталі 2022 року, програма далекомагістральних рейсів у Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на повітряному судні Boeing 767−300ER авіакомпанії ЄвроАтлантик”, — цитує заяву компанії “Новое время”.

У компанії зазначили, що таким чином буде реалізовано спільний проєкт з виконання далекомагістральної програми, де також частково будуть задіяні екіпажі МАУ.

Літаки Boeing 767−300ER матимуть двокласне компонування салону — бізнес та економ.

Читайте також:

Через коронавірус МАУ скорочує рейси до 16 країн