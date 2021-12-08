МАУ представила нову програму далекомагістральних чартерів: куди можна полетіти

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” спільно з туристичним оператором “Компас” запускає далекомагістральну чартерну програму.
З 27 грудня заплановано початок польотів на екзотичні курорти Домінікани (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) та Мальдів (Мале).
“Зважаючи на те, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777−200ER планується у другому кварталі 2022 року, програма далекомагістральних рейсів у Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на повітряному судні Boeing 767−300ER авіакомпанії ЄвроАтлантик”, — цитує заяву компанії “Новое время”.
У компанії зазначили, що таким чином буде реалізовано спільний проєкт з виконання далекомагістральної програми, де також частково будуть задіяні екіпажі МАУ.
Літаки Boeing 767−300ER матимуть двокласне компонування салону — бізнес та економ.
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