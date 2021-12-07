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Зеленський переговорив із Блінкеном перед розмовою президентів США і Росії

07/12/2021 09:01

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Напередодні запланованих переговорів Президента США Джозефа Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним українська та американська сторони “скоординували позиції з ключових питань”.

Про це повідомила у вівторок, 7 грудня, пресслужба ОПУ.

“Глава української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв’язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації”, – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський також поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах нашої держави. Президент подякував за потужну підтримку з боку Сполучених Штатів, які системно привертають увагу світової спільноти до російської військової діяльності поблизу українського кордону та консолідують зусилля демократичних країн з метою недопущення ескалації.

“Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України”, – кажуть на Банковій.

Володимир Зеленський подякував американським союзникам за рішучу та незмінну дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії.

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