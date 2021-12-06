США проведуть консультації з Україною перед розмовою Байдена й Путіна

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Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкується телефоном із президентом Володимиром Зеленським перед переговорами лідерів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна, зокрема, щодо ситуації навколо України.

Про це повідомив у понеділок, 6 грудня, під час телефонної конференції для журналістів високопоставлений чиновник адміністрації США, передає “Укрінформ”.

“Держсекретар Блінкен говоритиме із президентом Зеленським перед цим відеодзвінком. Крім того, президент Байден спілкуватиметься з президентом Зеленським у наступні після цього дзвінка дні”, – зауважив посадовець.

Він також повідомив, що напередодні запланованої розмови з Путіним глава Білого дому говоритиме з ключовими європейськими союзниками.

Мета цих консультацій полягатиме в тому, щоби “скоординувати меседжі та бути впевненим, що він (Байден, – “Н”) вестиме розмову з Путіним із союзницькою єдністю та міцною трансатлантичною солідарністю”.

Представник адміністрації також нагадав, що Сполучені Штати вже провели кілька тижнів інтенсивної дипломатії з європейськими союзниками й партнерами, в тому числі Україною, а також з російською стороною.

Представник Білого дому також підкреслив, що Байден під час розмови з Путіним висловить серйозне занепокоєння щодо збільшення військової присутності РФ біля України. Крім того, обговорюватимуться інші важливі питання, зокрема, щодо стратегічної стабільності, кібербезпеки, Іранської ядерної програми.

Як відомо, США і Росія домовились провести діалог президентів двох країн у вівторок, 7 грудня, у форматі захищеного відеозв’язку. Очікується, що військова ескалація РФ навколо України стане одним із найголовніших питань спілкування двох лідерів.

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