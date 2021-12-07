В Іраку вибухнув замінований мотоцикл, є загиблі

Фото: Reuters

У місті Басра на півдні Іраку від вибуху замінованого мотоцикла загинули чотири людини.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує Reuters.

Подія трапилася неподалік лікарні.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за напад, проте губернатор провінції Басра Асаад аль-Едані заявив журналістам, що “у вибуху є слід “Ісламської держави”.

Зазначається, що це перша за останні роки подібна атака у цій частині Іраку. Востаннє великий вибух у місті Басра стався у 2017 році, відповідальність за нього взяла на себе “Ісламська держава”.

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