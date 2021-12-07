СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3510610 +8655
Летальні випадки:
88986 +467
Одужали:
3082619 +22878
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16119721 (+29943). Оновлено: 08:16 07.12.2021
Home / Світ / Гарячі точки / В Іраку вибухнув замінований мотоцикл, є загиблі

В Іраку вибухнув замінований мотоцикл, є загиблі

07/12/2021 19:27

У місті Басра на півдні Іраку від вибуху замінованого мотоцикла загинули чотири людини.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує Reuters.

Подія трапилася неподалік лікарні.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за напад, проте губернатор провінції Басра Асаад аль-Едані заявив журналістам, що “у вибуху є слід “Ісламської держави”.

Зазначається, що це перша за останні роки подібна атака у цій частині Іраку. Востаннє великий вибух у місті Басра стався у 2017 році, відповідальність за нього взяла на себе “Ісламська держава”.

Читайте також:
“Жодної людяності”: мігранти, що повернулися в Ірак, розповіли про ставлення до них на білорусько-польському кордоні

Унікальних переглядів: 6
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Стефанчук пояснив, коли Рада візьметься за ліквідацію ОАСК

Верховна Рада розпочне розгляд президентського законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва після перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як передає “Укрінформ”, про це голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse