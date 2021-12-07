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Український фільм “Земля Івана” переміг на кінофестивалі в Казахстані

07/12/2021 14:58

Стрічка Андрія Лисецького “Земля Івана” перемогла в документальній секції в номінації “Кращий повнометражний неігровий фільм” на Міжнародному кінофестивалі студентських та дебютних фільмів “Бастау” у Казахстані.

Церемонія нагородження відбулася 4 грудня.

Напередодні “Земля Івана” отримала нагороду «Найкращий фільм» у Національному конкурсі Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та виграла у Національному конкурсі Kharkiv MeetDocs. Також фільм транслювався у рамках Днів українського кіно в Польщі та Великій Британії.

“Земля Івана” – дебютний фільм Андрія Лисецького, що розкриває душу народного майстра, художника-примітивіста Івана Приходька. Митець живе у невеличкій хатині в селі під Києвом, самостійно порається по господарству, вчителює у місцевій школі та весь вільний час малює. Його творчість – це протест проти нищення української культури. Його девіз – в гармонії ритмів воскресав.

Стрічка створена кінокомпанією “МАГІКА-ФІЛЬМ” за підтримки ДержКіно України.

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