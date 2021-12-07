У Гранітному неподалік місця смерті Георгія Халікова з 93-ї бригади встановили пам’ятний знак

У Гранітному неподалік місця смерті військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” Георгія Халікова встановили пам’ятний знак і табличку.
У понеділок, 6 грудня, було 40 днів з дня загибелі армійця.
Чоловік загинув 26 жовтня в селі Гранітному від розриву артилерійського снаряду прямо на вулиці поблизу житлових будинків.
“Неподалік від місця трагедії побратими встановили пам’ятний знак і табличку на честь героя”, – повідомила пресслужба бригади.
Як писала “Новинарня“, Георгій Халіков з позивним “дядя Жора” загинув 26 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу, який російські найманці вели по позиціях ЗСУ біля села Гранітне Донецької області.
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