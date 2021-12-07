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У Дніпрі медики рятують військового, який отримав важке поранення внаслідок обстрілу Красногорівки

07/12/2021 13:51

У Дніпрі медики рятують життя військовослужбовця Збройних сил України, який дістав важке поранення під час обстрілу позицій у районі Красногорівки. Снаряд вибухнув за кілька метрів від молодшого сержанта Валерія.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова Сергій Риженко.

Військового уразила велика кількість уламків від снаряда, один з них спричинив внутрішньочерепний крововилив. Також уламками була подрібнена ліва стегнова кістка. Травматичний шок важкого ступеня, пише “Армія.Інформ”.

Валерій був прооперований одразу після евакуації до лікарні Дніпра. Йому була проведена трепанація черепа. Операція на мозку тривала понад дві години.

“Найтонша грань непередбачуваності між життям та смертю. Було все, що могло відправити по той бік життя. Сьогодні Валерій на пальцях відповідає на запитання лікаря. За станом уже переводимо його з реанімації в нейрохірургію, з надіями зберегти не тільки життя, а й людське спілкування, фізичні дані. Попереду великий шлях відновлення”, — розповів Сергій Риженко.

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