ООС: шість обстрілів за добу, росіяни били з артилерії по Красногорівці і Станиці

Фото: "Новинарня"

Упродовж минулої доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, три з яких – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку КРАСНОГОРІВКИ окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

У бік КРИМСЬКОГО російські найманці здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Біля ЗАЙЦЕВОГО ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі ПОПАСНОЇ противник вчинив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – ідеться у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 4 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – наголосили у штабі.

Читайте також:

“Свідомо працюють по мирній території”. Як Станиця Луганська оклигує після несподіваного артобстрілу