Стефанчук підписав закон про військових капеланів

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон “Про службу військового капеланства”.

Про це він повідомив у вівторок, 7 грудня, у фейсбуці.

“Сьогодні підписав надважливий закон “Про службу військового капеланства“. Вважаю, що цей документ є важливим кроком до формування сучасної української армії, яка дбає про своїх захисників і захисниць”, – написав Стефанчук.

За його словами, закон став відповіддю на духовний запит.

“Запроваджуючи Службу військового капеланства, ми висловлюємо підтримку нашим священнослужителям-добровольцям, що з перших днів і до сьогодні на передовій. Це важливо для реформування нашої армії на шляху до членства в НАТО. Це важливо для України!”, – наголосив спікер.

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