Військовий комітет НАТО екстрено зібрався обговорити ситуацію навколо України

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Начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО провели віртуальну зустріч для обговорення викликів у сфері безпеки, що постають перед Альянсом, зокрема ситуацію, що складається в результаті військового нарощування Росії навколо України та ширших наслідків таких дій.

Про це йдеться в інформації, що оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу у вівторок, 7 грудня.

“30 начальників штабів країн-союзниць зібралися 6 грудня на віртуальну зустріч Військового комітету для обговорення безпекових викликів, що постають перед Альянсом, у всіх оперативних просторах та в усіх географічних регіонах”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові керівники НАТО вислухали інформацію верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО, а також помічника генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки.

“Начальники штабів обмінялися інформацією для досягнення спільного розуміння з метою посилення політики безпеки й оборони Альянсу. Метою зустрічі було розвинути прозорість серед союзників та узгодити поточні дії на національному рівні та на рівні Альянсу”, – наголошується в оприлюдненому повідомленні.

Як пояснили кореспонденту Укрінформу в штаб-квартирі Альянсу, зустріч начальників штабів відбулася позачергово.

“Ми зазвичай маємо кілька регулярних зустрічей начальників штабів на рік, але ця зустріч була позачерговою. Так, вони обговорювали ситуацію, що склалася навколо кордонів України, але не лише її. Завданням було оцінити обстановку у ширшому контексті. Тому що, якщо акцентувати увагу лише на одній темі (російського – ред.) військового нарощування навколо України, можна упустити інші важливі деталі”, – каже в коментарі “Укрінформу” офіційний представник Альянсу.

За інформацією джерела, одним із головних завдань цієї зустрічі був обмін інформацією та досягнення спільного розуміння ситуації, а також погодження спільної позиції та спільних дій. Така координація є важливою, оскільки у цьому контексті дії та національні заходи будь-кого із союзників по НАТО можуть сприйматися як дії Альянсу в цілому.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, офіційний представник НАТО наголосив, що вчорашня віртуальна зустріч військових керівників НАТО жодним чином не була пов’язана з підготовкою до переговорів між президентом США Джо Байденом та російським керівником Володимиром Путіним, що мають відбутися вже цього тижня.

“Ні, ці речі жодним чином не пов’язані. Начальники штабів обговорювали суто військові аспекти реагування на ситуацію з безпеки, у широкому контексті. Нашим головним завданням було провести обмін інформацією, що мають країни-союзниці, та скласти об’єднану картину того, що відбувається”, – повідомило джерело.

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