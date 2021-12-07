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Мінреінтеграції визначило перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адмінмежу із окупованим Кримом

07/12/2021 18:32

Набув чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що визначає перелік товарів, які можна або заборонено перевозити через адміністративну межу з окупованим Кримом (№258).

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Документ визначає, що до переліку особистих речей, дозволених до переміщення через адмінмежу з Кримом, належать товари, які мають ознаки вжитку, а також інші товари, що переміщуються як особисті речі у ручній поклажі та супроводжувальному багажі.

Наказ встановлює наступні обмеження вартості/ваги/кількості при переміщенні інших товарів, які не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі через адміністративну межу у ручній поклажі та супроводжувальному багажі фізичної особи:

  • з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію – без обмежень;
  • з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території – сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тисяч грн та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти – не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари – не більше 2 одиниць кожного найменування).

Фізична особа може переміщувати через адмінмежу готівку в сумі, що не перевищує 100 тис. грн, або еквівалент у іноземній валюті за курсом, визначеним НБУ на день перетину адмінмежі. Якщо ж сума перевищуватиме 100 тис. грн, особа має надати підтверджувальний документ щодо походження коштів.

Серед заборонених для перевезення товарів, зокрема:

  • зброя та боєприпаси, а також їх частини, муляжі таких пристроїв і предметів, пейнтбольні рушниці та інше військове спорядження;
  • холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони, легкозаймисті або інші небезпечні речовини;
  • електровудки, волосінні сітки, мисливські капкани;
  • корисні копалини;
  • будівельні матеріали (деревина, камінь, цемент, блоки, цегла).

Ознайомитися з повним переліком товарів можна за посиланням.

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