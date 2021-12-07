Мінреінтеграції визначило перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адмінмежу із окупованим Кримом

Набув чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що визначає перелік товарів, які можна або заборонено перевозити через адміністративну межу з окупованим Кримом (№258).
Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Документ визначає, що до переліку особистих речей, дозволених до переміщення через адмінмежу з Кримом, належать товари, які мають ознаки вжитку, а також інші товари, що переміщуються як особисті речі у ручній поклажі та супроводжувальному багажі.
Наказ встановлює наступні обмеження вартості/ваги/кількості при переміщенні інших товарів, які не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі через адміністративну межу у ручній поклажі та супроводжувальному багажі фізичної особи:
Фізична особа може переміщувати через адмінмежу готівку в сумі, що не перевищує 100 тис. грн, або еквівалент у іноземній валюті за курсом, визначеним НБУ на день перетину адмінмежі. Якщо ж сума перевищуватиме 100 тис. грн, особа має надати підтверджувальний документ щодо походження коштів.
Серед заборонених для перевезення товарів, зокрема:
Ознайомитися з повним переліком товарів можна за посиланням.
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