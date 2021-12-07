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Ляшко назвав кількість дітей від 12 років, котрі вакцинувалися від “ковіду”

07/12/2021 13:19

В Україні вже понад 40 тисяч дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19, але ми сьогодні не робимо пріоритету на масовій вакцинації дітей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на всеукраїнському форумі “України 30. Саміт ДІТИ” у вівторок, 7 грудня, в Києві.

“Ми вже дозволили вакцинуватися проти коронавірусної хвороби дітям від 12 років. Уже понад 40 тис. дітей скористалися цією можливістю”, – цитує міністра “Інтерфакс”.

Ляшко зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися проти COVID-19 дозволено дітям від п’яти років, і він сподівається, що і в Україні виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, що дасть змогу розширити програму вакцинації дітей.

“Але ми сьогодні не робимо пріоритету на масовій вакцинації дітей проти коронавірусної хвороби, оскільки ми зосереджені на групі ризику, на людях старшого та похилого віку. Для нас це пріоритет”, – наголосив міністр.

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Україна

Ляшко назвав кількість дітей від 12 років, котрі вакцинувалися від “ковіду”

В Україні вже понад 40 тисяч дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19, але ми сьогодні не робимо пріоритету на масовій вакцинації дітей. Про це повідомив міністр охорони...

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