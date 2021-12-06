Ляшко заявив про покращення ситуації з COVID-19, але порадив готуватися до нової хвилі

Головний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, 6 грудня.

“В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%”, – сказав міністр.

Водночас, Ляшко наголосив, що епідемія ще не завершилася і закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.

“Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби”, – сказав голова МОЗ.

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