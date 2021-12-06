Ляшко заявив про покращення ситуації з COVID-19, але порадив готуватися до нової хвилі

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії.
Про це він заявив на брифінгу в понеділок, 6 грудня.
“В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%”, – сказав міністр.
Водночас, Ляшко наголосив, що епідемія ще не завершилася і закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.
“Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби”, – сказав голова МОЗ.
Читайте також:
Більше 11 мільйонів українців уже повністю вакцинувалися від коронавірусу
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!