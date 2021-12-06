Зеленський прибув на Донбас: що в планах

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на схід України.
Про це у понеділок, 6 грудня, повідомила пресслужба Банкової.
“Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям”, – йдеться в повідомленні.
Президент також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.
У рамках цієї робочої поїздки запланована також участь президента в урочистостях з нагоди Дня ЗСУ у Харкові.
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