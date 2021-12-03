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“Повернись живим” презентував Залужному нове аналітичне дослідження про тероборону

03/12/2021 18:42

Аналітики фонду “Повернись живим” завершили комплексний звіт про стан та проблематику системи територіальної оборони в Україні.

Днями команда відділу та директор фонду Тарас Чмут презентували на зустрічі з Головнокомандувачем ЗС України Валерієм Залужним.

“Аналітики розглянули процес формування системи територіальної оборони у довоєнний період, дослідили застосування ТрО у 2014 році та після стабілізації лінії фронту. На основі вивчення міжнародного досвіду та наявних українських концепцій функціонування системи територіальної оборони, команда організації представила свої рекомендації її розвитку, які були почуті та позитивно сприйняті головнокомандувачем нашого війська”, – йдеться в повідомленні пресслужби фонду у п’ятницю, 3 грудня.

Під час зустрічі із Залужним обговорювали також проблеми імплементації законодавства про ТрО та підготовку нормативно-правової баз у цій галузі.

“Для нас це фінал роботи над дослідженням, яка почалася восени 2020 року з запиту Секретаря РНБО Олексія Данилова. Тепер ми налаштовані докласти максимум зусиль – як аналітики та інституція – аби територіальна оборона стала надійною силою у захисті нашої держави від агресії”, – додали у фонді.

Ознайомитися з повним текстом дослідження “Територіальна оборона України: Історія, актуальний стан та майбутнє” можна за посиланням.

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