Під Вінницею перевернулась автоцистерна з аміаком. ФОТО

Поблизу Вінниці у ДТП потрапила автоцистерна зі скрапленим аміаком.
Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“У п’ятницю, 3 грудня, о 6:23 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу”, – йдеться в повідомленні.
На місці події рятувальники виявили автоцистерну, в якій був скраплений аміак (безводний). Ємність цистерни складає близько 19 тонн.
Зазначається, що роботи з перекачування аміаку з цистерни розпочалися о 9:40.
На місці події працює МОГ ГУ ДСНС, залучено додаткові сили та засоби.
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