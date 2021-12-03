На Чернігівщині силовики відпрацювали взаємодію в разі масового прориву кордону. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДПСУ

У Чернігівській області відбулася операція “Полісся”. Її учасники якої відпрацювали реагування на спроби масового прориву кордону нелегальними мігрантами.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Наймасовіші заходи проводилися поблизу пункту пропуску “Нові Яриловичі”.

Тут охоронці кордону у взаємодії із силами Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, ЗСУ, ДСНС змоделювали ситуації, коли організовані групи намагалися здійснити прорив на територію нашої держави.

За умовним завданням, мігранти обійшли пункт пропуску поблизу села Скиток, пошкодили частину інженерних споруд і намагалися прорватися через кордон, в тому числі застосовуючи проти правоохоронців фізичну силу, каміння, гілки та інші підручні засоби.

“Під час цих навчань була відпрацьована логістика оперативної доставки резервів на ділянку, де була зафіксована спроба групового прориву кордону. Представники різних задіяних відомств тренувалися спільно виконувати завдання за призначенням задля досягнення єдиної мети і, за оцінками організаторів тренувань, якісно впоралися з поставленими завданнями”, – йдеться в повідомленні.

Як розповів перший заступник голови ДПСУ, керівник Міжвідомчого координаційного штабу Володимир Нікіфоренко, “практичні навички в нас є, вишкіл є, і найцінніше в цій роботі – це наша взаємодія”.

Він відзначив високий рівень готовності до таких дій усіх суб’єктів операції і наголосив, що заходи в рамках операції “Полісся” проводяться в усіх областях, які межують з Білоруссю.

Мета операції, яка розпочалася 23 листопада, – недопущення перетину кордону великими групами мігрантів.

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