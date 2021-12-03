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Фронтова світлина українського журналіста потрапила в рейтинг Reuters з кращих фото 2021 року

03/12/2021 18:00

Фронтова світлина з окопів російсько-української війни українського журналіста Олександра Клименка потрапила в рейтинг агентства Reuters про кращі фото 2021 року.

Всього у рейтингу – лише 13 світлин.

На світлині військовослужбовець Володимир гладить двох щенят на позиції ЗСУ в Пісках. Фото зроблене у квітні 2021 року, коли на кордонах України Путін зібрав російські війська.

Фото ввійшло відразу в три розділи кращих фото Reuters.

Зі слів Клименка, це – єдине фото з російсько-української війни у всій вибірці Reuters за 2021 рік.

Сам Клименко так описав свою світлину:

“У квітні 2021 року я фотографував українських солдатів на передовій в очікуванні, коли світ з тривогою спостерігав за великим скупченням російських військ на кордоні країни. Я прибув на цю позицію о 5:15 ранку після того, як її вночі обстріляли проросійські повстанці з самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР).
Коли сходило сонце, Вова, солдат на моїй фотографії, показав мені край окопу, куди часто стріляють ворожі снайпери. Коли ми присіли, я помітив, що до Вови біжить цуценя, потім ще одне. Коли він гладив цуценят, я спостерігав, як обличчя Вови змінилося, стало ніжним і задумливим. Вова сказав, що щенята тільки нещодавно народилися і за ними доглядають солдати. «Ми годуємо їх тим, що їмо самі», — сказав він. Військовослужбовцям, які постійно перебувають у такій небезпеці, беззастережна доброта і прихильність тварини можуть нагадати про дім і більш спокійне життя.
Через 20 хвилин ми почули постріл ворожого міномету і втекли в укриття. Через три години після мого відходу з тієї позиції снайпер поранив українського бійця. Ми, журналісти, часто є свідками насильства, руйнувань і смерті, але те, що солдат в окопах демонструє доброту і ніжність до тварин, нагадує мені про добро і людяність у світі”.

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