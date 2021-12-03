Доба ООС: шість ворожих обстрілів, один воїн ЗСУ отримав поранення

Протягом минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Два з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих обстрілів один воїн Збройних сил України отримав поранення, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.

У бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 п’ятниці, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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