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СБУ ліквідувала ботоферму із шести тисяч акаунтів, що працювала на розхитування протестних настроїв

01/12/2021 12:55

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка “обслуговувала” ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже шістьома тисячами ботів.

Про це в середу, 1 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, до групи входило дев’ять мешканців Києва. Вони розробили і використовували спеціалізовані програми та обладнання, яке дає змогу управляти ботами.

Зокрема, штучний інтелект дозволяв здійснювати автоматичну реєстрацію нових акаунтів;
наповнювати контентом профілі, одночасно адмініструвати велику кількість користувачів популярних соціальних мереж.

Для підвищення рівня довіри зловмисники поширювали інформацію із “верифікованих акаунтів”, використовуючи підроблені документи громадян України.

Фальшивки давали службі підтримки Facebook для підтвердження “справжності особи”.

Потім “верифіковані” таким чином акаунти використовували для поширення публікацій та коментарів на замовлення третіх осіб. Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, у тому числі антивакцинаторських.

Ще одним напрямком “діяльності” ботоферми було розміщення реклами шахраїв, які заманювали потенційних жертв на фішингові сайти банківських установ, міжнародних брокерських проектів та онлайн-казино. Усе це – для викрадення коштів.

Встановлено також, що ділки перебували у змові з власниками шахрайських кол-центрів, регулярно “постачаючи” їх новими “клієнтами” із числа своїх читачів.

За попередньою інформацією, за кожну таку жертву зловмисники отримували грошову винагороду.

Під час обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання організаторів цієї протиправної діяльності, правоохоронці виявили та вилучили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами отримання замовлень на просування публікацій, що пропагують антивакцинацію та участь у протестних акціях; “розкрутку” шахрайських і “фішингових” сайтів;
  • понад пів тисячі підроблених електронних копій документів, що посвідчують особу громадян України;
  • обладнання та програмне забезпечення, яке дозволяє одночасно анонімно адмініструвати велику кількість акаунтів;
  • понад сотню банківських карток, які використовувались для анонімізації платежів, отриманих за надані протиправні послуги.

Сьогодні в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ у Києві та області за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.

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Україна

СБУ ліквідувала ботоферму із шести тисяч акаунтів, що працювала на розхитування протестних настроїв

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка “обслуговувала” ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже шістьома тисячами ботів. Про це в середу, 1 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки...

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