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На акції в центрі Києва вимагають відставки Зеленського та Єрмака. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

01/12/2021 21:22

У центрі Києва тривають протести, їхні учасники вимагають відставки президента Володимира Зеленського і голови ОП Андрія Єрмака.

Станом на 20:30 середи, 1 грудня, протестувальники рушили до офісу президента, передає “Суспільне”.

Акцію організували зокрема ГО “Рух опору капітуляції” та партія “Демократична сокира”. Вони звинувачують Єрмака у зриві операції із затримання найманців ПВК Вагнера, сам голова ОП відкидає звинувачення.

Протестувальники також вимагають звільнення заступника секретаря РНБО Руслана Демченка і перевиборів до Верховної Ради.

“Українська правда” передає, що станом на 19:00 на Майдані та Хрещатику зібралося близько 2 тисяч осіб.

Фото: Суспільне

За даними Суспільного, на Майдані встановлено сцену, на Хрещатику чергують поліцейські зі службовими собаками, нацгвардійці й поліція діалогу.

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив у коментарі виданню, що в ОП “раді, що люди вирішили скористатися своїм фундаментальним правом на мирні зібрання”.

hromadske пише, що на Майдані виступали такі спікери, як головний редактор “Цензор.Нет” Юрій Бутусов, голова партії “Голос” Кіра Рудик, член політради партії “Демократична сокира” Юрій Гудименко.

Фото: Суспільне

За словами протестувальників, вони виступають проти державного перевороту, про спробу якого раніше заявляв президент.

Станом на 20:30 протестувальники рушили до офісу президента.

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Україна

На акції в центрі Києва вимагають відставки Зеленського та Єрмака. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

У центрі Києва тривають протести, їхні учасники вимагають відставки президента Володимира Зеленського і голови ОП Андрія Єрмака. Станом на 20:30 середи, 1 грудня, протестувальники рушили до офісу президента, передає...

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