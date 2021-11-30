У Києві проведуть конференцію, присвячену організаційній культурі в армії. Запрошені Залужний і Резніков

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Фонд “Повернись живим” за підтримки Центру інформації та документації НАТО та спільно зі Збройними силами України організовує в Києві одноденну онлайн-конференцію “Modus initiative”, присвячену темі організаційної культури в армії з акцентами на питаннях лідерства, доброчесності та гендеру.

Захід відбудеться 4 грудня, у суботу.

Директор Міжнародного благодійного Фонду “Повернись живим” Тарас Чмут називає конференцію одним із етапів трансформації організаційної культури ЗСУ. З його слів, якщо в українській армії змінити лише ставлення командирів до своїх підлеглих, то це поступово знівелює один із найважливіших факторів, чому люди звільняються з війська.

“Така науково-практична конференція – це крок на довгому шляху до реформування армії в частині її кадрової політики; це дискусія про змісти на заміну формалізації. На єдиному комунікаційному майданчику ми збираємо ключових стейкхолдерів для того, щоби тема організаційної культури в ЗСУ формувалась у вигляді спільної ідеї, необхідної для втілення. Ми формуємо соціальний запит на зміну організаційної культури в армії. Ми виносимо це питання інформаційно, медійно, на міжнародну площину таким чином, щоби політики, журналісти, військові, блогери говорили не лише про форму чи бронежилети в армії, а про організаційну культуру як основу обороноздатності країни. Від того, які будуть люди – залежить все. Не важливо, яка в нас техніка, якщо в нас немає фахових та мотивованих людей. Погані люди не придумають хорошої тактики. Якщо в армії немає людей і тактики – немає нічого”, – каже директор “Повернись живим”.

Зі слів співорганізаторки конференції, радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ Наталії Калмикової, до участі в конференції запрошені Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, Міністр оборони Олексій Резніков, представники НАТО, фахівці та науковці.

“На ключових керівних посадах в Міністерстві Оборони та Збройних Силах Україні зараз перебувають професіоналиіз людяними цінностями. І саме меседжі очільників інституцій визначають, як діятимуть підлеглі. Так працює культура в організації. Тому важливо проговорити: які цінності, дії та вчинки у війську мають заохочуватися, а які навпаки – не толеруватися? Такі конференції із чітким артикулюванням проблеми організаційної культури потрібні для того, щоби змінити стосунки між військовослужбовцями в Збройних силах. Наша конференція – це лише один із інструментів на шляху до трансформації. Далі буде”, – коментує Калмикова.

Також серед запрошених спікерів конференції: директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, радниця-уповноважена Президента України з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька, Голова офісу ООН Жінки в Україні Еріка Квапілова, Заступниця Міністра Оборони України Ганна Маляр, викладачка Центру лідерства УКУ, експертка з питань стратегії та лідерського розвитку Олександра Альхімович; головний сержант ЗСУ Олександр Косинський; радниця Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова та інші фахівці, ветерани, командири бригад, фахівці з доброчесності, радники Посольств.

Після грудневої конференції робота над організаційною культурою в армії триватиме на заходах регіонального рівня: в оперативних командуваннях та військових частинах.

Конференція зацікавить військових та цивільних, які працюють з військовою тематикою – волонтерів, дослідників, журналістів та представників громадськості.

Зазначимо, що понад рік тому Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» презентував великий звіт «Чому військовослужбовці звільняються з армії», який виявив, що 65% військових звільняються після свого першого контракту, оскільки перед потенційними військовослужбовцями відкриваються досить великі можливості працевлаштування на цивільному ринку праці, а Україна залишається донором робочої сили для інших країн.

Під час дослідження провели анонімне анкетування 2065 військовослужбовців солдатського, сержантського та старшинського і молодшого офіцерського складу з 15 бригад Сухопутних військ.

Під час інтерв’ю респонденти назвали три головні проблеми у сфері менеджменту: зверхнє ставлення до підлеглих і невміння з ними комунікувати; нездатність правильно мотивувати військовослужбовців; неготовність командирів допомагати.

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