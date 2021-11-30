У Чернівцях відкрили меморіал Героям Небесної Сотні

Фото: АрміяInform

У Чернівцях відбулося відкриття скверу та меморіалу Героям Небесної Сотні.

Як передає АрміяInform у вівторок, 30 листопада, до урочистостей долучилися десятки чернівчан, зокрема рідні загиблих Героїв, військовослужбовці гарнізону, ветерани російсько-української війни, волонтери, представники органів місцевого самоврядування та духовенства.

Під час відкриття меморіалу пройшов пам’ятний мітинг і молебень.

Присутні вшанували пам’ять усіх загиблих за українську Незалежність хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника.

Також студенти Чернівецького університету підготували інсталяцію “Один день з життя Майдану”.

На зведення меморіалу пішло три роки та понад три мільйони гривень.

На окремих бетонних стелах зобразили портрети Героїв Небесної Сотні з Чернівців – Олександра Щербанюка та Василя Аксенина. Портрети змінюють один одного, якщо дивитися на пам’ятник з різних боків.

“Хочу подякувати всім, хто тут присутній. Всім, хто прийшов сьогодні вшанувати пам’ять наших рідних. Хочу подякувати тим, хто причетний до створення цього меморіалу. Дякую за небайдужість”, – сказала дружина Олександра Щербанюка Наталія.

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