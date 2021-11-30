Президент призначив нового очільника контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив новим начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада.
Як передає “Новинарня“, відповідний указ №606/2021 опублікований на сайті президента у вівторок, 30 листопада.
“Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України”, – йдеться в документі.
Крім цього, президент призначив начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.
За даними ЗМІ, Олександр Поклад раніше був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.
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