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“Кордон”, “Миротворець”, “РІФФ”: українські зброярі представили командувачу ООС свої розробки

30/11/2021 15:29

Завершився пілотний проєкт круглого столу, на якому українські зброярі продемонстрували Командувачу ООС та командирам підрозділів власні зразки озброєння та техніки.

Про це у вівторок, 30 листопада, повідомили в пресслужбі ООС.

“Під час круглого столу учасники розглянули концепцію Центру військової техніки ООС, який дозволить здійснювати ремонт за спрощеною схемою, що підвищить оперативність підтримки боєготовності підрозділів на лінії розмежування”, – йдеться в повідомленні.

Інститут передових оборонних технологій КПІ імені Ігоря Сікорського представив особливу систему моніторингу морської акваторії та комплекс “Кордон”.

Також у цьому круглому столі взяли участь представники конструкторсько-виробничих підприємств “ІнтерПроІнвест” та “Синергія”. Перша детально презентувала портативні та комплексні рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами різних типів. Особливу увагу привернула система протидії дронам “РІФФ”.

КВК “Синергія” в свою чергу представила систему підтримки військ “Миротворець”. Така роботизована платформа характеризується широкою модульністю та багатофункціональністю. Базове шасі 8х8 може бути обладнано ударними модулями, медичним обладнанням, спецобладнанням розвідки, засобами розмінування та радіоелектронної протидії, пожежогасіння, перевезення особового складу, вантажів тощо. Крім “Миротворця”, директор компанії представив електробайк “Especial” для силових структур України. Такі машини на електричній тязі противник не почує та не визначить за тепловим слідом.

“Керівництво Збройних сил України хоче переконатися у доцільності придбання техніки не тільки звіривши цифри лабораторних досліджень та кошторисів, але й маючи результати безпосереднього застосування та пропозиції щодо модернізації. А вітчизняні виробники йдуть назустріч та готові надати свої найкращі вироби”, – наголосили в командуванні ООС.

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