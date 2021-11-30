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Барбадос офіційно став республікою та назвав свою національну героїню

30/11/2021 14:01

Острівна держава Барбадос у Центральній Америці офіційно вийшла з-під влади британської монархії та стала республікою

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 30 листопада.

Першою президенткою республіки стала Сандра Мейсон, яка раніше обіймала посаду генерал-губернатора Барбадосу.

Опівночі у столиці країни Бриджтауні народження нової республіки вітали оплесками сотні людей. На переповненій площі Героїв із 21 гармати пролунав салют та національний гімн Барбадосу.

Під час святкування лідерка республіканського руху Барбадосу прем’єр-міністерка Міа Моттлі проголосила співачку Ріанну національною героїнею острівної держави.

“Створення цієї республіки означає новий початок”, – сказав спадкоємець Британського престолу принц Чарльз Вельський, який був присутній на церемонії.

Створення республіки розірвало останні колоніальні узи, якими країна була пов’язана із Великою Британією майже 400 років з того часу, як перші англійські кораблі прибули на цей острів у Карибському морі. Барбадос став незалежною державою 30 листопада 1966 року, але на чолі країни формально залишалася королева Єлизавета ІІ.

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