ЗСУ вперше візьмуть участь у навчаннях Combined Resolve на БТР-4Е

Вперше Збройні сили України на навчаннях Combined Resolve будуть представлені підрозділом, озброєним новітніми зразками бронетехніки вітчизняного виробництва ˗ БТР-4Е, БРЕМ-4РМ та санітарно-евакуаційною машиною БММ.
В понеділок, 29 листопада, до Об’єднаного багатонаціонального центру з підготовки підрозділів (JMRC) у Федеративній Республіці Німеччина прибула зведена механізована рота 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Уперше Збройні сили України на навчаннях Combined Resolve будуть представлені підрозділом, озброєним новітніми зразками бронетехніки вітчизняного виробництва ˗ БТР-4Е, БРЕМ-4РМ та санітарно-евакуаційною машиною БММ.
“Українські піхотинці діятимуть у складі американського батальйону сил BLUFOR. Також наші офіцери увійдуть до секцій розвідки, планування та логістики штабу цього батальйону”, – інформує пресцентр ГШ ЗСУ.
В ході навчань передбачено відпрацювання планування та управління багатонаціональними підрозділами під час пересування, розгортання в передбойові та бойові порядки, ведення оборонних і наступальних дій вдень та вночі.
Також у Combined Resolve братиме участь підрозділ від Сил спеціальних операцій ЗС України.
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