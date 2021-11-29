ЗСУ вперше візьмуть участь у навчаннях Combined Resolve на БТР-4Е

Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Вперше Збройні сили України на навчаннях Combined Resolve будуть представлені підрозділом, озброєним новітніми зразками бронетехніки вітчизняного виробництва ˗ БТР-4Е, БРЕМ-4РМ та санітарно-евакуаційною машиною БММ.

В понеділок, 29 листопада, до Об’єднаного багатонаціонального центру з підготовки підрозділів (JMRC) у Федеративній Республіці Німеччина прибула зведена механізована рота 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Уперше Збройні сили України на навчаннях Combined Resolve будуть представлені підрозділом, озброєним новітніми зразками бронетехніки вітчизняного виробництва ˗ БТР-4Е, БРЕМ-4РМ та санітарно-евакуаційною машиною БММ.

“Українські піхотинці діятимуть у складі американського батальйону сил BLUFOR. Також наші офіцери увійдуть до секцій розвідки, планування та логістики штабу цього батальйону”, – інформує пресцентр ГШ ЗСУ.

В ході навчань передбачено відпрацювання планування та управління багатонаціональними підрозділами під час пересування, розгортання в передбойові та бойові порядки, ведення оборонних і наступальних дій вдень та вночі.

Також у Combined Resolve братиме участь підрозділ від Сил спеціальних операцій ЗС України.

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