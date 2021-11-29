Засновник Twitter Джек Дорсі пішов з посади гендиректора компанії

Джек Дорсі, фото з Вікіпедії

Генеральний директор і засновник Twitter Джек Дорсі пішов зі своєї посади. Тепер соцмережу очолить її технічний директор Параг Агравал.

Про це Дорсі написав у своєму мікроблозі в понеділок, 29 листопада.

Бізнесмен зазначив, що він продовжить роботу як член ради директорів до моменту закінчення його повноважень, після чого остаточно покине компанію. Пояснив своє рішення тим, що коли компанією надто довго керує її засновник, це зрештою призводить до застою.

Акції Twitter на торгах 29 листопада зросли на 4,6%.

Новий очільник Параг Агравал прийшов у Twitter у 2011 році та з 2017 року обіймав посаду головного технічного директора.

Що відомо про Дорсі

Він заснував Twitter разом із Еваном Вільямсом та Бізом Стоуном у 2006 році. Дорсі був генеральним директором компанії до 2008 року, після чого перейшов на посаду голови ради директорів. 2015 року він знову став генеральним директором.

Дорсі також є генеральним директором сервісу платежів Square. У 2020 році інвестори Twitter вимагали від Дорсі залишити посаду в компанії, оскільки він надто багато часу приділяє роботі в Square.

Статки бізнесмена оцінюють в 11,7 мільярда доларів.

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