ВМСУ отримали модернізовані гелікоптери Мі-8

Фото: пресслужба ВМСУ

Бригада морської авіації українських ВМС отримала чергову партію модернізованих гелікоптерів серії “Мі-8”.

Про це інформує пресслужба командування ВМС Збройних сил України.

У них встановлено нові модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв’язку та систему віброгасіння.

Кабіни підготовлено для роботи льотчиків у приладах нічного бачення.

“Потреба в подібних машинах зросла через збільшення в складі українських ВМС чисельності морської піхоти. Якщо після початку збройної агресії РФ ми здебільшого обходилися моделями “Мі-14”, основним завданням яких були пошук та стеження за підводними човнами, то тепер завдань побільшало”, – зазначив один із командирів гвинтокрила капітан Віктор Кубринський.

Оновлені повітряні машини мають широкий функціонал застосування та здатні виконувати різноманітні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію.

Також вертольоти виконують завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря.

В пресслужбі відзначили, що гелікоптери цієї моделі відрізняються, насамперед, своєю багатофункціональністю.

Лише десантування особового складу можна виконувати за допомогою каната або в парашутний чи штурмовий спосіб. Так само машина здатна швидко евакуювати особовий склад за допомогою підвісної системи.

Морська авіаційна бригада національного флоту періодично поповнюється не тільки технікою, а й випускниками відповідного навчального закладу Повітряних сил ЗС України. Зараз бригада очікує на наступне поповнення, повідомили в командуванні.

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