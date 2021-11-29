У “Слузі народу” не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії, – Шуляк

Народний депутат Дмитро Разумков

У партії “Слуга народу” досі не можуть знайти заяву колишнього голови Верховної Ради, народного депутата Дмитра Разумкова на вступ до “СН”.

Про це заявила голова політсили Олена Шуляк в інтерв’ю виданню “Лівий берег”, опублікованому в понеділок, 29 листопада.

“Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії “Слуга народу”, – “Н”). Поки що не можемо знайти його заяву”, – сказала вона.

Шуляк уточнила, що його заяви про вихід із партії не було. Водночас вона зазначила, якщо Разумков був очільником партії, має бути хоча би заява на вступ, яку наразі не вдається знайти.

“Але думаю, що розібратися з цим – питання часу”, – стверджує голова політсили.

Відповідаючи на запитання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату, Шуляк зазначила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно, однак, на її думку, що не потрібно заважати людині показувати себе в роботі.

Вона також повідомила, що це питання не обговорювалося на з’їзді партії “СН”.

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