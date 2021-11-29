СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3427827 +5804
Летальні випадки:
85414 +297
Одужали:
2920714 +10477
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15832613 (+13364). Оновлено: 08:13 29.11.2021
Home / Україна / Політика / У “Слузі народу” не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії, – Шуляк

У “Слузі народу” не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії, – Шуляк

29/11/2021 11:46

У партії “Слуга народу” досі не можуть знайти заяву колишнього голови Верховної Ради, народного депутата Дмитра Разумкова на вступ до “СН”.

Про це заявила голова політсили Олена Шуляк в інтерв’ю виданню “Лівий берег”, опублікованому в понеділок, 29 листопада.

“Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії “Слуга народу”, – “Н”). Поки що не можемо знайти його заяву”, – сказала вона.

Шуляк уточнила, що його заяви про вихід із партії не було. Водночас вона зазначила, якщо Разумков був очільником партії, має бути хоча би заява на вступ, яку наразі не вдається знайти.

“Але думаю, що розібратися з цим – питання часу”, – стверджує голова політсили.

Відповідаючи на запитання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату, Шуляк зазначила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно, однак, на її думку, що не потрібно заважати людині показувати себе в роботі.

Вона також повідомила, що це питання не обговорювалося на з’їзді партії “СН”.

Читайте також:
“Думай-те”: Разумков у Раді зібрав своє об’єднання і застеріг Зеленського від позбавлення його мандату

Унікальних переглядів: 303
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок догхантеру Святогору

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Шевченківського райсуду, який виправдав догхантера Олексія Святогора. Про це в понеділок, 29 листопада, передає “Укрінформ” з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse