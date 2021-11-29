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У “Дії” з’являться сім нових послуг

29/11/2021 15:27

У “Дії” з’являться сім нових послуг, зокрема – можливість онлайн оформити субсидію та призначення пенсій.

Послуги презентували на Diia Summit 26 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві зазначили, що соцпослуги щороку отримують 10 мільйонів українців, а установи, що надають їх, приймають до 18 млн заяв на рік на папері.

Субсидії є другою за популярністю держпослугою після зміни місця реєстрації. Цього року їх отримують 2,7 млн українців.

Відтепер для оформлення субсидії можна подати заяву на порталі “Дія” та підписати своїм електронним підписом (КЕП). Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії.

Субсидія на більшість видів послуг житлово-комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у людини протягом року нічого не змінилося.

Також з’явиться можливість призначення та перерахунку пенсій. На порталі “Дія” потрібно заповнити анкету та завантажити необхідні документи. Зазначається, що кількість документів, полів для заповнення та час на очікування скоротили.

За даними Пенсійного фонду, щороку оформлюють пенсію 400 тисяч українців, а майже 900 тисяч подає заяву на її перерахунок.

Крім того, у Дії можна буде оформити довідку про трудовий та страховий стаж, доходи пенсіонера та витяг із реєстру застрахованих осіб.

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