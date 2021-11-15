У “Дії” з’явився сертифікат про одужання від COVID-19

У “Дії” з’явився COVID-сертифікат для людей, які одужали від коронавірусу.
Про це інформує “РБК-Україна”.
У внутрішньому сертифікаті відображається фото громадянина, якому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифікату та прізвище, ім’я та по батькові особи.
Згенерувати сертифікат в “Дії” можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров’я про те, що у людини був коронавірус.
Сертифікат діє протягом 90 днів.
“Запис в медичному реєстрі має виглядати так: “U07.1 – 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба”.
Сертифікат сформується, лише коли запис буде саме таким.
Згенерувати сертифікат у додатку потрібно самостійно. Для цього потрібно виконати наступні дії:
COVID-сертифікат про одужання з’явиться у розділі “Документи”.
Згенерований сертифікат буде доступний тільки в додатку “Дія”. Водночас документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.
Термін дії сертифікату про одужання – 90 днів.
Новий COVID-сертифікат буде двох видів: внутрішній – для використання всередині країни в умовах “жовтого” та “червоного” рівнів епіднебезпеки; міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров’я ЄС (із урахуванням вимог, які встановлює кожна країна).
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