На Волині в школі вибухнула котельня

Фото: пресслужба поліції

Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на території школи у Ратнівському районі Волинської області.

Про це повідомляє поліція Волинської області в понеділок, 29 листопада.

“Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано”, – ідеться у повідомленні.

На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причини вибуху з’ясовуються.

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