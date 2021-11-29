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Китай подав позов проти України на $4,5 млрд, – ЗМІ

29/11/2021 16:14

Компанія Skyrizon та інші інвестори з Китаю через суд Гааги планують стягнути з України щонайменше 4,5 млрд доларів.

Про це пише новинний портал ЛІГА.net.

Зазначається, що щодо своїх намірів представники Skyrizon заявили у соціальній мережі WeChat.

Китайські інвестори хочуть отримати відшкодування у розмірі понад 4,5 млрд доларів за збитки, яких вони зазнали через українського виробника авіадвигунів “Мотор Січ”.

“Відповідно до “Угоди між урядом України та урядом КНР про залучення та взаємний захист інвестицій”, що набула чинності 31 жовтня 1992 року, китайські інвестори вимагали визнати Україну такою, що порушила двосторонню інвестиційну угоду, і виплатити позивачам повну компенсацію всіх понесених збитків на суму понад 4,5 млрд доларів”, – написали китайські інвестори.

Також інвестори з Китаю не виключають можливості продовження вимог щодо відшкодування додаткових збитків. Відповідний позов вони направили до арбітражного суду в Гаазі.

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