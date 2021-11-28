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ООС: п’ять ворожих обстрілів за добу, ЗСУ відповіли

28/11/2021 09:40

Упродовж минулої доби, 27 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, три з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці вчинили обстріл із мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

У районі Новолуганського ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – сказано в повідомленні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 28 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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