Вибух газу в будинку на Миколаївщині: дві смерті, пошук заблокованих триває

Фото: ДСНС

Увечері 27 листопада в місті Нова Одеса Миколаївської області, де стався вибух газу в 5-поверховому житловому будинку, рятувальники продовжують роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій та пошуку можливих двох заблокованих осіб. Досі внаслідок надзвичайної ситуації з різних причин загинули й померли дві людини.

Раніше ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху загинула одна особа. О 16:46 рятувальники деблокували її тіло з-під завалу.

Також постраждали три особи, які були вивільнені з-під завалу о 10-й ранку: в однієї особи перелом передпліччя (госпіталізовано до лікарні), ще дві людини – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились.

З будинку проведено евакуацію 54 осіб.

У ДСНС зазначили, що місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям.

Із 30 відселених квартир один чоловік виявив бажання поселитися в готелі; інші тимчасово перебуватимуть у родичів та знайомих.

Поліція відкрила провадження за фактом вибуху – за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (“Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей”).

На місці розгорнуто два намети ДСНС – пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації аварії – та намет Червоного Хреста з харчуванням. Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

Всього до робіт залучено 211 осіб та 44 одиниці техніки.

Як інформувала “Новинарня“, о 9:20 ранку 27 листопада в м. Нова Одеса на Миколаївщині в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо, побутового газу на 5-му поверсі), внаслідок чого було зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири – на 5-му поверхах.

У ході демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено тіло жінки, яке потім було деблоковане рятувальниками. Ще три людини були витягнуті з-під завалів із травмами чи в шоці.

Крім того, у Миколаївській ОДА повідомляли про смерть літнього чоловіка, якого евакуювали із сусіднього під’їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.