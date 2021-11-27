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На Миколаївщині вибух газу зруйнував чотири квартири, є постраждалі

27/11/2021 14:24

На Миколаївщині внаслідок вибуху у п’ятиповерховому житловому будинку, який зруйнував чотири квартири, постраждало щонайменше троє людей.

Вибух стався в місті Нова Одеса о 9:20 в суботу, 27 листопада, повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

За попередніми висновками, вибухнув побутовий газ на п’ятому поверсі, внаслідок чого зруйновано дві квартири на 5-му та дві квартири – на 4-му поверхах.

Постраждало щонайменше троє людей, яких рятувальники ДСНС визволили з-під завалів і передали медикам. В однієї людини попередньо діагностували перелом руки та пошкодження хребта, ще двоє перебувають у шоковому стані.

Окрім того, за даними Нацполіції, у квартирі на 4-му поверсі може перебувати жінка, яка проживає сама.

З пошкодженого під’їзду евакуйовано 50 мешканців.

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку потерпілих.

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