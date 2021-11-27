Home / Україна / Соціалка / На Миколаївщині вибух газу зруйнував чотири квартири, є постраждалі
На Миколаївщині вибух газу зруйнував чотири квартири, є постраждалі
27/11/2021 14:24
Фото: ГУ ДСНС Миколаївської області
На Миколаївщині внаслідок вибуху у п’ятиповерховому житловому будинку, який зруйнував чотири квартири, постраждало щонайменше троє людей.
Вибух стався в місті Нова Одеса о 9:20 в суботу, 27 листопада, повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
За попередніми висновками, вибухнув побутовий газ на п’ятому поверсі, внаслідок чого зруйновано дві квартири на 5-му та дві квартири – на 4-му поверхах.
Постраждало щонайменше троє людей, яких рятувальники ДСНС визволили з-під завалів і передали медикам. В однієї людини попередньо діагностували перелом руки та пошкодження хребта, ще двоє перебувають у шоковому стані.
Окрім того, за даними Нацполіції, у квартирі на 4-му поверсі може перебувати жінка, яка проживає сама.
З пошкодженого під’їзду евакуйовано 50 мешканців.
На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку потерпілих.
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.