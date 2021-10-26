На Київщині в дитячому садку стався вибух природного газу

Фото: пресслужба КОДА

У дитячому садку “Вербиченька” села Кодаки Обухівського району Київщини після запуску котельні стався вибух природного газу.

Про це у вівторок, 26 жовтня, інформує пресслужба КОДА.

Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу. Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам заклад не постраждав.

Загиблих та потерпілих серед співробітників унаслідок аварії немає. Всього в закладі перебувало десять працівників.

Дітей на момент інциденту в садочку не було.

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