У День пам’яті жертв Голодомору під Києвом повалили пам’ятник НКВДистам. ФОТО, ВІДЕО

У суботу, 27 листопада – в День пам’яті жертв Голодомору, українські активісти демонтували під Києвом пам’ятник військовим 227-го полку НКВД СРСР.

Як передає “Новинарня“, такий пам’ятник чекістам, всупереч закону про декомунізацію, досі стояв у селі Калинівка Броварського району, що межує з Деснянським районом столиці.

На стелі було розміщено символіку Народного комісаріату внутрішніх справ – головного рушія репресій та тортур у Радянському Союзі 1930-40-х років, а також на напис про те, що у вересні 1941 року воїни-чекісти вели тут бої проти німецьких окупантів.

У демонтажі стели взяли участь небайдужі патріоти, зокрема представники організації “Гонор”. Вони заявили, що наявність такого пам’ятника суперечить закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

При цьому, зазначили активісти, пам’ятник 227-му полку НКВД вшановують бійці спецпідрозділу “Беркут”, який дислокується неподалік.

Відтак у День пам’яті жертв Голодомору активісти повалили стелу в Калинівці за допомогою вантажівки КамАЗ, нанесли на неї зображення тризуба, написи “Кати”, “Слава Україні” тощо.

Щоб стелу не можна було поставити заново, її, зокрема емблему НКВД, пошкодили молотками.

Після цього близько десятка учасників акції були затримані поліцейськими Броварського районного та Деснянського в Києві відділів поліції.

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