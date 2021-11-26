МОУ оголосило торги на закупівлю 53 тис. тонн дизельного арктичного і літнього палива

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Департамент державних закупівель Міністерства оборони України оголосив про закупівлі 53 тисяч тонн дизельного арктичного та літнього палива.

Як інформує пресслужба МОУ, закупівлі проходитимуть через систему “Прозорро”.

Станом на п’ятницю, 26 листопада, департамент відпрацював всі заявки на проведення закупівель на паливні матеріали, що надходили від Командування Сил логістики ЗСУ.

Міністерство оборони України наразі проводить процедури закупівель 42 134 тонн палива дизельного арктичного та 11 600 тонн палива дизельного літнього з кінцевим терміном постачання до 21 грудня цього року.

“Завдяки плідній роботі та комунікації із профільним комітетом Верховної Ради питання закупівлі пального для нашої армії зсунулось з мертвої точки. Дуже дякую колегам-парламентарям за допомогу й підтримку у вирішенні цього важливого питання”, – наголосив заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

На сьогодні Збройні сили України забезпечені бензином А95, А92, А80 на 100% від потреби армії, літнім та авіаційним пальним на 57% та 80% відповідно.

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