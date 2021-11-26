СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3400340 +15936
Летальні випадки:
84149 +608
Одужали:
2877021 +24569
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15746389 (+45617). Оновлено: 08:30 26.11.2021
Home / Україна / Політика / Зеленський призначив двох суддів КСУ

Зеленський призначив двох суддів КСУ

26/11/2021 16:43

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина на посади суддів Конституційного Суду України.

Як передає “Новинарня“, відповідні укази №№ 596/2021 та 597/2021 розміщені на сайті президента.

Таким чином глава держави виконав свій конституційний обов’язок та здійснив призначення двох суддів до складу Конституційного Cуду України на відповідні місця, які залишалися вакантними з березня цього року.

Обрання кандидатур відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу.

17 серпня 2021 року своїм указом президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій – Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.

Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 українських правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени Центральної виборчої комісії, науковці, адвокати тощо.

Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні.

Зазначається, що за результатами проведених з цими кандидатами співбесід Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних: президента Національної академії правових наук України Петришина та професора Львівського національного університету ім. Івана Франка Грищук.

Завдяки ухваленню такого рішення главою держави та проведенню конкурсної процедури, яка не може викликати жодних сумнівів, Україна вийшла з конституційної кризи, спровокованої рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, яке поставило під загрозу всю систему антикорупційних інституцій держави та європейське майбутнє країни, наголосили у пресслужбі.

Того дня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства України, серед іншого скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.

Зміст цього рішення, характер його ухвалення, аргументація та внутрішні мотиви окремих суддів тодішнього складу Конституційного Суду викликали справедливе обурення не тільки українців, а й представників міжнародних інституцій та держав – партнерів України.

“Ми були поставлені просто перед фактом того, що декілька пов’язаних ще з Януковичем людей можуть провести з порушенням усіх можливих правил рішення, яке знищує досягнення України за десятиліття”, – зазначив Зеленський.

Спільними зусиллями разом з Верховною Радою України був напрацьований механізм відновлення системи декларування й повернення реальної відповідальності за брехню й маніпуляції у деклараціях посадовців і депутатів. Президент підписав ухвалені парламентом закони для відновлення антикорупційної системи, також були повернуті повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції щодо перевірки декларацій та моніторингу способу життя відповідних осіб з урахуванням особливостей процедури для суддів та суддів Конституційного Суду України, ідеться в повідомленні.

“Юридично та політично ми зняли будь-які загрози для антикорупційної системи. Залишалося питання функціонування Конституційного Суду – згідно з Конституцією, а не інтересами окремих осіб, які чомусь вважали, що Конституційний Суд – це їхня власність. Держава розв’язала й це питання”, – наголосив президент.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року, яким він скасував указ свого попередника Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

Читайте також:
В офісі генпрокурора Тупицькому вручили нову підозру

Унікальних переглядів: 20
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський призначив двох суддів КСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина на посади суддів Конституційного Суду України. Як передає “Новинарня“, відповідні укази №№ 596/2021 та 597/2021 розміщені на сайті президента....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse