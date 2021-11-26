Зеленський призначив двох суддів КСУ

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Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина на посади суддів Конституційного Суду України.

Як передає “Новинарня“, відповідні укази №№ 596/2021 та 597/2021 розміщені на сайті президента.

Таким чином глава держави виконав свій конституційний обов’язок та здійснив призначення двох суддів до складу Конституційного Cуду України на відповідні місця, які залишалися вакантними з березня цього року.

Обрання кандидатур відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу.

17 серпня 2021 року своїм указом президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій – Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.

Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 українських правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени Центральної виборчої комісії, науковці, адвокати тощо.

Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні.

Зазначається, що за результатами проведених з цими кандидатами співбесід Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних: президента Національної академії правових наук України Петришина та професора Львівського національного університету ім. Івана Франка Грищук.

Завдяки ухваленню такого рішення главою держави та проведенню конкурсної процедури, яка не може викликати жодних сумнівів, Україна вийшла з конституційної кризи, спровокованої рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, яке поставило під загрозу всю систему антикорупційних інституцій держави та європейське майбутнє країни, наголосили у пресслужбі.

Того дня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства України, серед іншого скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.

Зміст цього рішення, характер його ухвалення, аргументація та внутрішні мотиви окремих суддів тодішнього складу Конституційного Суду викликали справедливе обурення не тільки українців, а й представників міжнародних інституцій та держав – партнерів України.

“Ми були поставлені просто перед фактом того, що декілька пов’язаних ще з Януковичем людей можуть провести з порушенням усіх можливих правил рішення, яке знищує досягнення України за десятиліття”, – зазначив Зеленський.

Спільними зусиллями разом з Верховною Радою України був напрацьований механізм відновлення системи декларування й повернення реальної відповідальності за брехню й маніпуляції у деклараціях посадовців і депутатів. Президент підписав ухвалені парламентом закони для відновлення антикорупційної системи, також були повернуті повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції щодо перевірки декларацій та моніторингу способу життя відповідних осіб з урахуванням особливостей процедури для суддів та суддів Конституційного Суду України, ідеться в повідомленні.

“Юридично та політично ми зняли будь-які загрози для антикорупційної системи. Залишалося питання функціонування Конституційного Суду – згідно з Конституцією, а не інтересами окремих осіб, які чомусь вважали, що Конституційний Суд – це їхня власність. Держава розв’язала й це питання”, – наголосив президент.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року, яким він скасував указ свого попередника Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

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