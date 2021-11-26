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Україна утилізує понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca

26/11/2021 14:50

Україна утилізує майже 400 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca, в якої закінчується термін придатності.

Про це в п’ятницю, 26 листопада, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Утилізовуватимуть трохи більше ніж 400 тисяч доз. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в межах гуманітарної допомоги. Її одержувачем був Центр громадського здоров’я. Утилізації підлягатиме лише вакцина AstraZeneca, яка мала термін придатності до кінця жовтня”, – сказав Кузін.

За його словами, цю вакцину вже вилучили з обігу.

Водночас Кузін зазначив, що великі залишки вакцини AstraZeneca могли виникнути через вплив певних антивакцинальних настроїв і міфів, незважаючи на те, що багато вакцинованих людей “отримали саме цей препарат і жодних нарікань немає”.

Нагадаємо, 31 жовтня Міністерство охорони здоров’я утилізувало 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, в якої закінчився термін придатності.

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