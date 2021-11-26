Україна дізналася суперників у плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Збірна України з футболу

Збірна України отримала суперника у півфіналі та ймовірних візаві у фіналі плей-офф чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Про це в п’ятницю, 26 листопада, інформує сайт “Футбол 24”.

У стикових матчах за три путівки на Мундіаль від Європи борються 12 збірних: десять, що посіли другі місця у групах, а також Австрія та Чехія за квотою Ліги націй. Вони мали найкращий рейтинг з-поміж тих, хто не потрапив на ЧС напряму чи не фінішував другим у груповому відборі.

Жеребкування стартувало о 18:00 за Києвом у швейцарському Цюриху.

Збірна України потрапила на шлях А. Команда Олександра Петракова на виїзді 24 березня у півфіналі зійдеться з Шотландією.

У випадку перемоги Україна в фіналі (29 березня) протистоятиме переможцю пари Уельс – Австрія в гостях.

Як відомо, формат цього європейського плей-офф відрізняється від попередніх: замість двоматчевих протистоянь він складається з трьох шляхів (А, В і С).

У сформованих четвірках відбудуться одноматчеві півфінали і фінали. Переможці кожного шляху здобудуть право брати участь на ЧС-2022.

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