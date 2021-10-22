УЄФА не дасть збірним України і РФ зустрітися у плей-офф ЧС-2022

Збірна України з футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій розведе збірні України та Російської Федерації у плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2022.

Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

За умовами жеребкування стикових матчів, в яких 12 європейських збірних розіграють три путівки на чемпіонат світу-2022, збірна України не зможе зіграти проти РФ за умови, якщо обидві команди вийдуть до цього раунду.

Відповідне рішення було ухвалено УЄФА та затверджено ФІФА.

Крім того, за необхідності розведуть Вірменію та Азербайджан, Гібралтар та Іспанію, Косово та Боснію і Герцеговину, Косово та Сербію.

Жеребкування раунду плей-офф ЧС-2022 відбудеться 26 листопада в швейцарському Цюриху. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року. Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 21 листопада по 18 грудня наступного року.

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце.

Боснійці з 7 пунктами четверті.

Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очки та замикає турнірну таблицю.

Читайте також:

Андрій Ярмоленко у збірній перейшов на українську мову. ВІДЕО ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ